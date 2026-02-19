Dom kulture Ivanovo: Obeležavanje dana maternjeg jezika 20. februara
Međunarodni dan maternjeg jezika biće 18. put obeležen 20. februara od 12 sati u Domu kulture u Ivanovu.
Pored pomenute ustanove kulture, u organizaciji ovog jedinstvenog događaja učestvovaće i Osnovna škola „Moša Pijade“, Udruženje banatatskih Bugara „Ivanovo Banat“ i MKUD „Bonaz Šandor“.
Tom prilikom kroz priču, recital i pesmu predstaviće se brojne nacionalne zajednice, kojih je na teritoriji grada Pančeva oko dvadeset.
Treba podsetiti da se u komunikaciji građana koristi isto toliko jezika i dijalekata, što predstavlja pravo bogatstvo, koje treba čuvati i promovisati.
Zbog toga je obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika prava prilika za promovisanje vrednosti nacionalnih kultura.
Inače, cilj ove manifestacije je da afirmiše višejezičnost i komunikaciju i doprinosi stvaranju osećanja bliskosti, razumevanja za različitosti i izgrađivanju zajedništva među pripadnicima nacionalnih i etničkih zajednica.
Pored ostalog, tu je i bolja međusobna komunikacija između udruženja građana, kao i očuvanje umirućih jezika, poput cincarskog i banatsko-bugarskog.
(Pančevac/J. Filipović)
