Dom kulture Ivanovo: Obeležavanje dana maternjeg jezika 20. februara

Međunarodni dan maternjeg jezika biće 18. put obeležen 20. februara od 12 sati u Domu kulture u Ivanovu.

Pored pomenute ustanove kulture, u organizaciji ovog jedinstvenog događaja učestvovaće i Osnovna škola „Moša Pijade“, Udruženje banatatskih Bugara „Ivanovo Banat“ i MKUD „Bonaz Šandor“.

Tom prilikom kroz priču, recital i pesmu predstaviće se brojne nacionalne zajednice, kojih je na teritoriji grada Pančeva oko dvadeset.

Treba podsetiti da se u komunikaciji građana koristi isto toliko jezika i dijalekata, što predstavlja pravo bogatstvo, koje treba čuvati i promovisati.

Zbog toga je obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika prava prilika za promovisanje vrednosti nacionalnih kultura.

Inače, cilj ove manifestacije je da afirmiše višejezičnost i komunikaciju i doprinosi stvaranju osećanja bliskosti, razumevanja za različitosti i izgrađivanju zajedništva među pripadnicima nacionalnih i etničkih zajednica.

Pored ostalog, tu je i bolja međusobna komunikacija između udruženja građana, kao i očuvanje umirućih jezika, poput cincarskog i banatsko-bugarskog.

(Pančevac/J. Filipović)

IVANOVO: Gomb – dugme koje je spaja

Ivanovo: Danas 44. Omladinska izložba fotografija Srbije