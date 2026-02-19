Selo Kulturna dešavanja

Dom kulture Ivanovo: Obeležavanje dana maternjeg jezika 20. februara

10:30

19.02.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen/MZ Ivanovo

Međunarodni dan maternjeg jezika biće 18. put obeležen  20. februara od 12 sati u Domu kulture u Ivanovu.

Pored pomenute ustanove kulture, u organizaciji ovog jedinstvenog događaja učestvovaće i Osnovna škola „Moša Pijade“, Udruženje banatatskih Bugara „Ivanovo Banat“ i MKUD „Bonaz Šandor“.

Tom prilikom kroz priču, recital i pesmu predstaviće se brojne nacionalne zajednice, kojih je na teritoriji grada Pančeva oko dvadeset.

Treba podsetiti da se u komunikaciji građana koristi isto toliko jezika i dijalekata, što predstavlja pravo bogatstvo, koje treba čuvati i promovisati.

Zbog toga je obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika prava prilika za promovisanje vrednosti nacionalnih kultura.

Inače, cilj ove manifestacije je da afirmiše višejezičnost i komunikaciju i doprinosi stvaranju osećanja bliskosti, razumevanja za različitosti i izgrađivanju zajedništva među pripadnicima nacionalnih i etničkih zajednica.

Pored ostalog, tu je i bolja međusobna komunikacija između udruženja građana, kao i očuvanje umirućih jezika, poput cincarskog i banatsko-bugarskog.

(Pančevac/J. Filipović)

IVANOVO: Gomb – dugme koje je spaja

Ivanovo: Danas 44. Omladinska izložba fotografija Srbije

Tagovi

Dom kulture Ivanovo Međunarodni dan maternjeg jezika

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.