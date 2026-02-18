Održana izborna skupština GUP-a

Gradsko udruženje penzionera danas je u maloj sali zgrade Gradske uprave održalo izbornu skupštinu. Prisustvovalo joj je 55 delegata, što je bilo dovoljno za normalan rad i odlučivanje.

Izbornom skupštinom predsedavao je Vlada Dimitrijev, prvi zamenik predsednika Sime Trkulje, koji je bio odsutan zbog bolesti. Sednica je bila veoma dobro pripremljena, koncizna i sadržajna. Nakon predloga i glasanja konstatovano je da je ponovo za predsednika jednoglasno izabran Simo Trkulja.

Prisutnima se na početku obratio Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada Pančeva. Pozdravio je predsednika Trkulju i u ime svih poželeo mu što brži opravak. Takođe, konstatovao je da postoji dobra saradnja izmedju Grada i Gradskog udruženja penzionera.

(Pančevac / S. T.)