Vučić se obratio iz Indije: Ovde moramo odmah da uđemo u voz i takmičimo se sa svima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Indije, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji.

– Moramo da nastavimo da gradimo infrastrukturu jer veštačka inteligencija zahteva kompjutere, kompjuteri električnu energiju.. Moraćemo da se bavimo promenama u načinu obrazovanja. U gotovo svim sverama moraćemo da gledamo kako da primenjujemo. Da vidimo kako da zaštitimo decu, važno je da jedan dečiji život sačuvamo – kazao je predsednik.

– Ostaje da se vidim sa predsednicom Indije – naveo je Vučić.

– Svi znamo, to je ogroman problem, ona ko ostane za ovim izgubiće suverenost, nezavisnost. To su problemi sa kojima se suočavamo. Potrebni su nam data centri, obezbeđivanje elektične energije… Ovde moramo odmah da uđemo u voz i takmičimo se sa svima. Da dobro razumemo šta je to što se u svetu dešava.

