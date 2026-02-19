GLOGONJ: Poljoprivrednici učili o upotrebi sredstava za zaštitu bilja

Obuka za upotrebu hemijskih sredstava za zaštitu bilja održana je u nedavno u Domu kulture u Glogonju, a obavezu da najpre odslušaju predavanje o tome imaju svi poljoprivrednici koji se profesionalno bave proizvodnjom i prodajom hrane.

Obuku u trajanju od četiri sata održala su stručna lica, tačnije profesori s poljoprivrednog fakulteta, nakon čega su poljoprivrednici imali proveru znanja, kada je trebalo da odgovore na petneastak pitanja o tome što su prethodno slušali.

Naknadno će im biti izdati certifikati, koji će biti uslov za kupovinu preparata za zaštitu bilja, ali i za dobijanje subvencija.

Jedan od slušalaca obuke u Glogonju bio je i tamošnji poljoprivrednik Korneliju Idvorjan.

– Predavači su nas uputili u mnogo detalja, iako smo većinu toga i ranije znali. A bilo je reči počev od toga kako treba da se obučemo i kako oprati tu garderobu, do toga šta posle upotrebe treba raditi sa ambalažom. Razgovaralo se i o potrebnim uslovima za držanje ambalaže, kao i o tome da je nadležna firma dvaput godišnje sakuplja i odlaže. Ja, lično, na njivi, kada stavljam hemijska sredstva u kazan, to jest u prostor prskalice namenjen za otrove, u njega potom sipam i vodu kojom isperem ambalažu. Naravno, kod upotrebe sredstava veoma važno je poštovati karencu, što mi ratari u najvećoj meri činimo, a nadam se da to rade i povrtari kojih je bilo neuporedivo više na predavanju. Sve u svemu, nakon položenog testa, dobićemo potvrde da smo prošli obuku, što će nam biti potrebno za kupovinu i korišćenje pesticida, a važiće narednih pet godina. Pored toga, predavači su nam preneli informaciju da će uskoro i naše prskalice morati da prolaze tehnički pregled kako bi bio dobijen atest. I ta procedura bi trebalo da košta od 70 do 200 evra, a takođe će važiti pet godina – navodi Idvorjan.

(Pančevac/J. Filipović)

