Od večeras u Galeriji Bate Mihailovića izložba Dragane Dražović Ilić

Galerija Milorada Bate Mihailovića od večeras do 13. marta ugostiće umetnicu

Draganu Dražović Ilić. Izložba/instalacija pod nazivom „Granice dodira” otvara se u 19.00 časova.

Likovna kritičarka Ljubica Jelisavac Katić o izložbi „Granice dodira” „Polazeći od istraživanja fenomenologije prašine i razumevanja da ona implicira sve kategorije prostora i vremena, Dragana Dražović Ilić u svom intermedijalnom radu povezuje naizgled nesrodno, povlačeći paralele koje sjedinjuje pod naslovom – Granice dodira. U ekspoziciji tri složena rada, akcentovani su ljudska koža, kao omotač čovekovog organizma, zatim zemljina kora i, konačno, fasada kao zaštitna opna ljudskog staništa – u ovom slučaju, urbane kuće, koja zavređuje da bude spomen.”

Dragana Dražović Ilić (1971) rođena je u Raškoj. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku za dizajn tekstila, gde je 2014. završila i poslediplomske magistarske studije zidnog slikarstva, temeljeći svoj rad na istraživanju savremenih enterijera i tehnike tapiserije. Doktorsko-umetnički projekat Sublimacija reminiscencije / prašina odbranila je na interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom dr um. Ivana Pravdića i komentorstvom mr Čedomira Vasića, profesora emeritusa.

Profesionalno iskustvo Dragane Dražović Ilić obuhvata i rad u oblasti dizajna tekstila, mode i unikatnih dekorativnih predmeta. Bila je dizajnerka unikatnih tepiha u holding kompaniji Vojin Popović, modna kreatorka Dizajn centra Beogradske konfekcije Beko, kao i dizajnerka kompanije Mimko. Godine 2001. osnovala je studio ILD za dizajn i proizvodnju unikatnih tepiha, u kome je, do

2011, istraživala inovativne materijale, forme i tehnike tkanja. Članica je ULUPUDS-a. Radovi Dragane Dražović Ilić nalaze se u kolekcijama Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.

(Pančevac)

