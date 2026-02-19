Muzički spektakl u Kulturnom centru 25. februara

Dvojica vrhunskih pijanista, Metju Majer (SAD) i Matej Jovanović, rođeni Pančevac, nastupaju u okviru evropske turneje u pančevačkom Kulturnom centru

„Matthew Mayer & Matej Jovanović – Europe Tour 2026” naziv je koncerta koji će biti održan u dvorani Kulturnog centra u sredu, 25. februara, od 20 časova. Ulaz na nastup ove dvojice vrhunskih muzičara, je besplatan.

Program donosi raskošnu kombinaciju ruske klasike, filmske muzike, originalnih kompozicija, kao i pop-rok hitova u virtuoznim klavirskim aranžmanima. Veče koje briše granice između žanrova i spaja različite muzičke svetove u jedinstveno koncertno iskustvo.

Matej Jovanović, pijanista snažnog umetničkog identiteta, školovan u je u Parizu i Beču. Njegov stil spaja klasičnu tradiciju, rusku školu, francusku estetiku i energiju roka. Nastupao je širom Evrope, a kao osnivač platforme „Piano Worldwide” okuplja globalnu zajednicu od preko 750.000 ljubitelja klavira.

Metju Majer (Matthew Mayer), iz SAD je međunarodno priznati solo pijanista. Objavio je više od 20 albuma, sa preko pola milijarde preslušavanja širom sveta. Dobitnik je dva „Telly Awards” priznanja, a njegova karijera obuhvata saradnje sa „Grammy” nominovanim umetnicima i rad u holivudskoj produkciji. Danas važi za jednog od vodećih umetnika New Age klavirske scene.

– Pridružite se Mateju i meni 25. februara u 20 časova u Dvorani Kulturnog centra u Pančevu na nezaboravnoj večeri uz klavir – ovim rečima Metju Majer je pozvao publiku na ovaj muzički spektakl koji očekuje pančevačku publiku 25. februara.

(Pančevac / N. S.)

