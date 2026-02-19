Stigli gurmani: Ne propustite četiri dana „Slaninijade“ u Kačarevu

Kačarevo će naredna četiri dana biti prestonica slanine, dobre hrane i narodnog veselja, jer se tradicionalna Slaninijada održava od 19. do 22. februara.

Na ovoj čuvenoj gastronomsko-turističkoj manifestaciji i ove godine učestvuje veliki broj posetilaca iz Srbije i regiona.

Tokom četiri dana, Kačarevo će ugostiti proizvođače suvomesnatih proizvoda, zanatlije, ugostitelje i ljubitelje tradicionalne kuhinje. Posetioci će imati priliku da probaju različite vrste slanine, kobasica, kulena i drugih domaćih specijaliteta, kao i da kupe proizvode direktno od proizvođača.