Počela 39. „Slaninijada” uz učešće više stotina izlagača

Ovogodišnja 39. „Slaninijada” otvorena je danas u Kačarevu i trajaće četiri dana kada će brojni gurmani moći da uživaju u mesnim prerađevinama izlagača iz cele zemlje, kako zanatske, tako i industrijske proizvodnje, na oko 400 štandova u hali i na centralnom trgu.

Događaj je zvanično počeo na glavnoj bini na otvorenom uz zvuke tambura, a oko podneva „najmasniju” manifestaciju u regionu najavio je član organizacionog odbora, a svečano je otvorio gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Nedugo zatim, na osnovu odluka eminentnog žirija, krenula je i dodela nagrada pobednicima na takmičenjima za najbolju domaću, zanatsku i industrijsku slaninu, kao i slaninu od mangulice.

Tokom „Slaninijade“ biće upriličen i bogat prateći sadržaj poput nadmetanja u pripremanju gulaša ili pasulja, a možda i najtraktivnije biće trećeg dana, u subotu, kada u hali u planu igrice za posetioce kao što su „Najjači slaninar i slaninarka” i „Slaninarsko obaranje ruku”.

Svakog dana do nedelje, 22. februara (od 8 do 20 sati), neće izostajati ni šarolika vašarska ponuda najšireg asortimana.

(Pančevac/J. Filipović)

Stigli gurmani: Ne propustite četiri dana “Slaninijade” u Kačarevu