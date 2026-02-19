Pančevo Selo

Počela 39. „Slaninijada” uz učešće više stotina izlagača

12:33

19.02.2026

Podeli vest:

Foto: Pančevac
Foto: Pančevac

Ovogodišnja 39. „Slaninijada” otvorena je danas u Kačarevu i trajaće četiri dana kada će brojni gurmani moći da uživaju u mesnim prerađevinama izlagača iz cele zemlje, kako zanatske, tako i industrijske proizvodnje, na oko 400 štandova u hali i na centralnom trgu.

Foto: PančevacFoto: Pančevac

Događaj je zvanično počeo na glavnoj bini na otvorenom uz zvuke tambura, a oko podneva „najmasniju” manifestaciju u regionu najavio je član organizacionog odbora, a svečano je otvorio gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Foto: Pančevac

Nedugo zatim, na osnovu odluka eminentnog žirija, krenula je i dodela nagrada pobednicima na takmičenjima za najbolju domaću, zanatsku i industrijsku slaninu, kao i slaninu od mangulice.

Foto: PančevacFoto: Pančevac

Tokom „Slaninijade“ biće upriličen i bogat prateći sadržaj poput nadmetanja u pripremanju gulaša ili pasulja, a možda i najtraktivnije biće trećeg dana, u subotu, kada u hali u planu igrice za posetioce kao što su „Najjači slaninar i slaninarka” i „Slaninarsko obaranje ruku”.

Foto: PančevacFoto: Pančevac

Svakog dana do nedelje, 22. februara (od 8 do 20 sati), neće izostajati ni šarolika vašarska ponuda najšireg asortimana.

(Pančevac/J. Filipović)

Stigli gurmani: Ne propustite četiri dana “Slaninijade” u Kačarevu

Tagovi

Aleksandar Stevanovic Kačarevo Slaninijada

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.