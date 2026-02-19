Kulturni centar: Ekipa domaćeg filma „Vetre, pričaj sa mnom” gostuje u petak

PANČEVO – Dugoočekivani domaći film „Vetre, pričaj sa mnom” stiže u bioskop Kulturnog centra Pančeva. Reč je o ostvarenju koje je proglašeno najboljim filmom 31. Sarajevo Film Festivala 2025. godine, i koje je već snažno odjeknulo u regionalnoj javnosti.

U petak, 20. februara u 20 časova, nakon bioskopske projekcije, publika će imati priliku da se upozna i razgovara sa ekipom filma. U goste nam dolaze reditelj Stefan Ðorđević, producenti Ognjen Glavonić i Dragana Jovović, kao i specijalna gošća — pas Lija. Razgovor sa ekipom filma vodi rediteljka Tamara Broćić.

Domaći film „Vetre, pričaj sa mnom” prikazuje se na repertoaru Kulturnog centra Pančeva u Dvorani, 20, 23. i 24. februara u 20.00, i 21. februara u 20.30. Režiju potpisuje Stefan Đorđević, a u filmu igraju Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Ana Petrović, Vidak Davidović i pas Lija.

Stefan se sastaje s porodicom na proslavi rođendana svoje bake prvi put nakon nedavne smrti svoje majke. Povratak kući, motivisan njegovom željom da završi film o svojoj majci i pokušajem da se iskupi spasavanjem psa lutalice, pokrenuće introspektivno putovanje za Stefana.

Inspirisan stvarnim događajima i sa članovima rediteljeve porodice u glavnim ulogama, u paralelnoj misiji da završe kuću na jezeru i film, „Vetre, pričaj sa mnom” je intimno, emotivno i hrabro filmsko istraživanje vanvremenskog odnosa majke i sina.