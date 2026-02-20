IZAŠAO „PANČEVAC”: Obavezno čitati!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 20. februara je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: „Libertatea” dobila Sretenjski orden na Dan državnosti; novi feljton u šest nastavaka – kako su se školovale Pančevke pre 70 godina; u Jabuci je prošle godine izvedeno mnogo radova, „prelistajmo” u šta je Grad ulagao…

„Pančevac” piše o tome kako je slavu Pančeva celom svetu preneo Petar Miloš na Olimpijskim igrama 1968, koji slavski kolač je pobedio na starčevačkom izboru za najlepši, o čemu treba da vode računa hronični bolesnici… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Saradnja gradskih javnih komunalnih preduzeća zaslužuje visoku ocenu: udružili su se „Zelenilo” i „Higijena” da bi ulice bile čistije. Zaposleni u radnim jedinicama „Čistači” i „Iznošenje otpada” JKP-a „Higijena” očistili su divlju deponiju oko kontejnera u naselju Zelengora, a radnici JKP-a „Zelenilo” posadili su na tom mestu dvadeset tuja kao prepreku novom nagomilavanju otpada.

Ova udružena borba za čistiju životnu sredinu će još dugo trajati. Ipak, da bi se došlo do tog cilja – pita se i neveliki broj nesavesnih građana: da li će bacati smeće i preko tuja?

Gradonačelnik Stevanović: „Slaninijada” nema premca