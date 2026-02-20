Gradonačelnik Stevanović: „Slaninijada” nema premca

Jedan od gostiju, ali i domaćina 39. kačarevačke „Slaninijade” – gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović – razgovarao je s novinarima „Pančevca” pre samog otvaranja balkanske svetkovine mesa.

Pitali smo ga, najpre, šta će kupiti na „Slaninijadi”, šta će nositi kući za doručak, ručak i večeru. Rekao je, uz osmeh:

– Pa, slaninu, gde se bolja može naći? Naravno, tu su i čvarci i kobasice, pršut, pečenice… Moram još da prođem pored štandova. Ovde nema šta nema. Fascinira me to što ima preko 400 izlagača suhomesnatih proizvoda, ponosan sam na to što mogu da vidim veliki broj posetilaca danas iako je radni dan, a moram da napomenem i to da je nivo organizacije ove manifestacije iz godine u godinu sve bolji i bolji.

Zanimalo nas je šta mu „Slaninijada”, lično, kao prvom čoveku grada, znači.

– „Slaninijada” je deo identiteta Kačareva i Pančeva. Danas u Srbiji kada se spomene „Slaninijada”, niko ne pita gde je Kačarevo, nego kada će „Slaninijada”. Danas svi znaju gde je Kačarevo. Ovo je jedna od najvećih i najposećenijih manifestacija u našem gradu i manifestacija sa najdužom tradicijom, jer se održava 39. put. Velika mi je čast što peti put mogu da je svečano otvorim, a mogu da kažem, sada već i kao domaćin, da se iskreno nadam da će se „Slaninijada” održavati još dugi niz godina, a daću sve od sebe da sledeće godine održimo jubilarnu 40. – sa još više izlagača i još bogatijom ponudom za posetioce. Podržavaćemo ovu manifestaciju i u narednim godinama, onako kako i zaslužuje – poručio je gradonačelnik Pančeva.

Interesantno je bilo čuti mišljenje gradonačelnika Stevanovića o tome da li „Slaninijada” donosi novac u budžet Grada Pančeva, u turističkom ili nekom drugom smislu.

– Nisu to brojke koje mi možemo egzaktno da procenimo i ocenimo, ali imamo podatke od organizatora da se u samom Kačarevu ostvari preko hiljadu noćenja, bez grada Pančeva, u toku trajanja ove manifestacije. Zanimljiv podatak je i da će turističke agencije iz Rumunije ove godine dovesti preko 1.000 gostiju iz Rumunije – u Kačarevo i u Pančevo. Svakako da će njihova potrošnja uticati na jedan deo budžeta grada Pančeva, pa možemo reći da „Slaninijada” ima i međunarodni uticaj. Zbog toga Grad Pančevo mora da stoji iza „Slaninijade”, ali i da pruža podršku ostalim manifestacijama što se održavaju na našoj teritoriji, koja je prepoznata po manifestacionom turizmu. Na tu činjenicu smo veoma ponosni – zaključio je Stevanović.

„Slaninijada” traje još samo tri dana…

(Pančevac / S. Trajković)

Pogledajte prvi dan u Kačarevu: Stevanović otvorio Slaninijadu i obišao izlagače

Počela 39. „Slaninijada” uz učešće više stotina izlagača

Stigli gurmani: Ne propustite četiri dana “Slaninijade” u Kačarevu