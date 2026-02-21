Turistička organizacija Pančevo na Međunarodnom sajmu u Beogradu

Pod sloganom „Jedno putovanje, hiljadu priča” otvoren je Međunarodni sajam turizma na Beogradskom sajmu. Turistička organizacija grada Pančeva i ove godine tradicionalno učestvuje na sajmu, predstavljajući bogatu turističku ponudu južnobanatskog sedišta.

„Već prvog dana ugostili smo Udruženje žena „Panonke”. One se uveliko pripremaju za Ekspo i vredno izrađuju autentične rukotvorine od pustovane vune, promovišući tradiciju, kreativnost i kulturno nasleđe našeg kraja“, saopštila je TOP, koja poziva sve posetioce sajma na njihov štand u Hali 4.

U želji da poveže tradiciju i promociju turizma, Turistička organizacija grada Pančeva ugostila je na svom sajamskom štandu predstavnike Slaninijade, koji su posetiocima doneli autentične domaće proizvode i vrhunske mesne specijalitete iz našeg kraja.

Posetioci sajma imaju priliku da probaju tradicionalne ukuse, upoznaju se sa bogatom gastronomskom ponudom i osete duh manifestacije koja je postala prepoznatljiv brend našeg regiona.

Slaninijada u Kačarevu, nadomak Pančeva nadaleko je čuvena po kvalitetu domaćih proizvoda, takmičarskom duhu, gostoprimstvu i jedinstvenoj atmosferi koja svake godine okuplja hiljade posetilaca iz zemlje i inostranstva.

Pozivamo sve posetioce Sajma turizma da podrže Turističku organizaciju grada Pančeva, posete naš štand, uživaju u degustaciji domaćih proizvoda i informišu se o bogatoj turističkoj ponudi našeg kraja.

(Pančevac)