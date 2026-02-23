Besplatno logopedsko testiranje u svim mesnim zajednicama

Mesna zajednica Jabuka već više godina uspešno organizuje besplatno logopedsko testiranje, a svaki dečji osmeh, svako radoznalo pitanje i svaka ispružena dečja ruka sa tih susreta, podsećaju nas zašto radimo ovo što radimo. Radionice koje organizujemo nisu samo druženje – one su mali, ali važni koraci u odrastanju naše dece,kaže Jelena Prostran diplomirani defektolog logoped.

Upravo zato, ove godine po prvi put, sve mesne zajednice na teritoriji Pančeva organizovaće besplatno logopedsko testiranje, sa ciljem da ova važna podrška bude dostupna svakom detetu i svakoj porodici.

„Posebno nam je važno što su mališani prepoznali ove susrete kao mesto gde se osećaju sigurno, slobodno i prihvaćeno, a roditelji kao prostor u kome mogu da dobiju stručan savet i podršku. Kada jedna ideja, nastala u selu, preraste granice svog mesta i nastavi da živi u drugim selima i u gradu, znamo da smo na pravom putu. U narednom periodu s posebnom pažnjom pripremamo besplatno logopedsko testiranje, jer pravovremena briga o razvoju govora može napraviti veliku razliku. Želimo da roditelji dobiju jasne smernice, da na vreme prepoznaju sitne signale i da zajedno učinimo da svako dete ima priliku da se izrazi slobodno, jasno i sa samopouzdanjem. Naša misija je jednostavna – da deci damo pažnju koju zaslužuju, a zajednici da pokažemo da male stvari, rađene srcem, mogu imati veliki značaj“, kaže Jelena Prostran.

Besplatno logopedsko testiranje biće održano od marta do maja ove godine. O tačnim terminima i lokacijama javnost će biti blagovremeno obaveštena.

(EPančevo)