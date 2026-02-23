Kovačica: Glasovi mladih o višejezičnom obrazovanju

Opština Kovačica obeležila je MDMJ panel diskusijom i programom posvećenim mladima i njihovom iskustvu odrastanja u višejezičnoj sredini.

Manifestaciju je otvorio predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički, istakavši da je višejezičnost naše bogatstvo i deo identiteta ove sredine.

Osnivač manifestacije, Pavel Babka, ispred Fondacije Babka, govorio je o značaju očuvanja maternjeg jezika kao temelja kulture i identiteta.

Prisutnima se obratila i Emeše Lalić Urban, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, naglasivši važnost ravnopravnosti i uvažavanja jezičke raznolikosti.

U skladu sa ovogodišnjom temom Glasovi mladih o višejezičnom obrazovanju, u panel diskusiji učestvovali su: Eleonora Đorđević, studentkinja Poslovne akademije, Bianka Balan, studentkinja psihologije na Univerzitetu u Temišvaru, Melanija Jonas, studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Engleski jezik sa nemačkim), kao i učenici osnovnih škola: Tea Trnovski (OŠ „Maršal Tito“ Padina), Kačapor Gašpar Hana (OŠ „Moša Pijade“), Adrian Kokora (OŠ „Sveti Georgije“ Uzdin) i Biljana Tanja Šain (OŠ „Mlada pokolenja“).

Program je zaokružen temtskim nastupom učenica 4. razreda OŠ „Mihajlo Pupin“ iz Idvora. Nataša Terzin, Dunja Hadžija, Bojana Mihajlov i Lenka Maksimov, uz mentorstvo učitelja Božidara Bulića, izazvale su emocije publike.

(Opština Kovačica)