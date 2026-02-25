Prijavite se za radionicu obnove starih ramova

Obnovite i pozlatite drveni ukrasni ram na radionicama koje Narodni muzej Pančevo organizuje tokom marta. Imaćete jedinstvenu priliku da naučite osnove pozlate i da radite sa zlatnim listićima sa slikarkom-konzervatorkom Gordanom Prvanov Đurađević. Kroz teorijski i praktični rad polaznici će upoznati tradiciju staru više od 5.000 godina – od istorije pozlatarstva do rada sa zlatnim listićima i tehnika restauracije.

Radionice su besplatne, materijal je obezbeđen, te nema sumnje da će biti i malo mesta za sve zainteresovane. Zato požurite – prijavite se na mejl: edukacija@muzejpancevo.rs (sa naznakom „prijava”). Predznanje nije potrebno.

Poželjno je da kandidati imaju iznad 16 godina a pošto je u pitanju objedinjen ciklus obuke, morate biti spremni da sve četiri subote u martu subote pohađate po jednu radionicu: 4, 7, 21. i 28. marta, od 17 do 21 sat.

Na radionici ćete naučiti kako da očistite, obnovite i pozlatite drveni ram, a svoj završeni rad predstavićete na izložbi.

(Pančevac / N. S.)

