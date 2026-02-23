FK Polet Idvor – FK Dolina Padina 2:2

FK Dolina Padina u okviru priprema odigrala je prijateljsku utakmicu protiv FK Poleta Idvor kvalitetne ekipe iz višeg ranga takmičenja.

„U susret smo ušli sigurno, disciplinovano i borbeno. Tokom prvog poluvremena nametnuli smo svoj ritam igre, stvarali prilike i konkretizovali inicijativu sa dva pogotka. Strelac oba gola bio je Marko Kelečević, a na odmor smo otišli sa zasluženom prednošću od 0:2. I pored još nekoliko izglednih šansi, rezultat je ostao nepromenjen“, navode u FK Dolina i dodaju:

Do sredine drugog dela zadržali smo isti intenzitet i organizaciju igre, međutim protivnik je iskoristio svoje prilike i kaznio određene greške, postigavši dva gola za konačnih 2:2. U nastavku susreta izvršen je veći broj izmena, što je i bio deo plana u okviru pripremnog ciklusa.

Iz FK Dolina zahvaljuju se ekipi FK Polet Idvor na fer i korektnoj igri, kao i na izuzetnom gostoprimstvu.

„Susreti poput ovog imaju poseban značaj, ne samo na terenu, već i van njega. Razmena iskustava, jačanje saradnje i izgradnja sportskih prijateljstava doprinose razvoju klubova i unapređenju takmičarskog duha. Posebnu zahvalnost upućujemo domaćinima na srdačnom prijemu i večeri nakon utakmice, koja je još jednom pokazala da fudbal spaja ljude i gradi mostove, bez obzira na rang takmičenja“, rekli su u FK Dolina i dodali da nastavljamo sa radom i pripremama za izazove koji slede.

(Pančevac/Elena Sladeček Šimak)