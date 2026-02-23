Kačarevo: Izložba karikatura Nikole Dragaša u četvrtak

Izložba karikatura Nikole Dragaša pod nazivom „Nasmejane misli“ biće otvorena u četvrtak, 26. februara, u 19 sati, u prostorijama Doma omladine Kačarevo, u Ulici Maršala Tita, broj 13.

Ulaz na ovaj događaj, koji organizuje kačarevački Dom kulture, biće slobodan.

Nikola Dragaš je srpski ilustrator, karikaturista i mentor crtanja.

Rođen je 15. januara 1981. godine u Pančevu, gde i danas živi i radi, a diplomirao je 2004. na Beogradskoj politehnici, na smeru grafički dizajn, da bi 2024. godine nastavio da studira na Master studijama na smeru Grafički dizajn – oblikovanje knjige.

Svoje radove i karikature je objavljivao u raznim novinama i časopisima, a izlagao je i na svim većim salonima i izložbama ilustracije i karikature u zemlji i inostranstvu.

Član je ULUPUDS-a, Udruženja karikaturista Srbije – FECO i ULUP-a, udruženja likovnih umetnika Pančeva.

Dobitnik je priznanja „Klasovo majstorsko pero“ 2020. godine, nagrade „Ljubiša Divljak“ za mentorstvo na 9. Bijenalu umetničkog dečjeg izraza „BUDI“, a 2025. godine dobitnik je nagrade „Miodrag Vartabedijan“ za najbolja dostignuća na studijskom programu master studija na Beogradskoj politehnici.

(Pančevac/J. Filipović)

