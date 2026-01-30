KAČAREVO: Odigrane dve predstave za decu – „Sveti Sava“ i „Lepotica i zver“

Kačarevački Dom kulture je u nekoliko dana organizovao dve predstave za decu.

Najpe je u utorak, 27. januara, u Velikoj sali Doma omladine, povodom obeležavanja Savindana odigran pozorišni komad za decu „Sveti Sava“, koji su izveli glumci pozorišta „Sanjalište“ iz Beograda.

Predstava na orginalan i deci blizak način donosi priču o životu i delu prvog srpskog prosvetitelja.

U tom pozorišnom komadu obrađene su poznate legende i priče, kao što su „Pravda“, „Lenja žena“, „Neposlušni sin“, „Sveti Sava i Đavo“, „Magarac“, kao i druga narodna predanja koje nose jasne poruke o poštenju, poslušnosti, radu i pravdi.

Nakon toga, na istom mestu, u četvrtak, 29. januara na programskom repertoaru Doma kulture našla se još jedna pozorišna predstava za decu.

Reč je o komadu Putujućeg pozorišta „Meri Popins“ pod nazivom „Lepotica i zver“.

