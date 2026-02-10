KAČAREVO: Promocija romana „Etno“ Igora Marojevića u četvrtak u Domu omladine

Književno veče Igora Marojevića biće održano u četvrtak, 12. februara, s početkom od 19 sati u Velikoj sali Doma omladine.

Kačarevački Dom kulture „Bratstvo-jedinstvo“ organizovaće, nakon nekoliko predstava, i kvalitetan literarni program.

Igor Marojević je jedan od značajnijih pisaca savremene srpske književnosti i, kao autor brojnih zapaženih dela, dobitnik je velikog broja književnih nagrada i priznanja.

Kačarevačka publika biće u prilici da sazna više o njegovom najnovijem romanu „Etno“.

Reč je o poslednjem delu u okviru petoknjižja koje se bavi etnofikcijom, temom koja već duže vreme zaokuplja autorovu pažnju i kroz koju istražuje odnos identiteta, tradicije i savremenog društva.

(Pančevac/J. Filipović)

