OJT Pančevo: Optužni predlog protiv Pančevca (49) za poresku prevaru

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv A. Lj. (1977) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja.

Na osnovu dokaza prikupljenih tokom istrage, opravdano se sumnja da je okrivljeni, u periodu od decembra 2022. do aprila 2023. godine, u Pančevu, kao odgovorno lice u jednom privrednom društvu, u nameri da delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, Poreskoj upravi podneo poresku prijavu neistinitog sadržaja. Takođe se sumnja da je, sa ciljem izbegavanja plaćanja poreza na dobit pravnih lica, dao lažne podatke o činjenicama koje su od značaja za utvrđivanje poreskih obaveza.

Na taj način, kako se navodi, budžet Republike Srbije oštećen je za ukupno 4.534.053,30 dinara.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom izrekne uslovnu osudu u trajanju od jedne godine i četiri meseca, sa rokom proveravanja od dve godine, kao i novčanu kaznu u iznosu od 450.000 dinara. Predloženo je i izricanje mere bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti direktora ili drugog zastupnika privrednog društva na teritoriji Republike Srbije, u vezi sa raspolaganjem, korišćenjem, upravljanjem ili rukovanjem tuđom imovinom, u trajanju od jedne godine.

