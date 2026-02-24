Ne kupuj – udomi Žuleta i Belu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Žuleta i Belu.

Bela

Ona je lepotica srednjeg rasta, stara oko pet godina i traži dom zauvek.

Bela je sklonjena kao mala sa ulice u privremeni smeštaj, koji se baš nešto odužio.

Bila bi srećnija negde gde bi mogla da joj se posveti veća pažnja i da joj se pruži malo više od osnovnih potreba i posveti vreme samo njoj, a ona će sigurno višestruko uzvratiti.

Sve drugo može se saznati putem telefona 069/214-32-71.

Žule

Ovo je pogled koji traži nekoga da mu ponovo bude ceo svet.

Predivni mačak je ostao sam na svetu kada je umrla njegova baka.

Žule je star samo dve godine, a pojavio se kao mače ispred njenog dvorišta i tu je i ostao.

On danas živi s dva starija psa i želi da opet bude nečiji.

Mačak nije kastriran, ali je kastracija obezbeđena, a informacije o svemu drugom mogu se dobiti pozivom na telefon 062/204-573.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. F.)

