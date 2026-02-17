Ne kupuj – udomi Batu, Seku i tri njuškice

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Batu, Seku i tri njuškice.

Tri njuškice

Tri zbunjena, uplašena šteneta završila su na ulici zahvaljujući nekom okrutnom čoveku, koji ih je ostavio u kanti.

Bili su osuđeni na skoro izvesnu smrt, od koje ih je spasao neko s velikim srcem.

Sada traže nove domove i sreću koju može da im pruži odgovoran vlasnik koji će ih čuvati i voleti.

Preostali detalji mogu se saznati pozivom na broj telefona 062/134-76-39.

Bata i seka

Ova dva malena života, od oko pet meseci, neko je nemilosrdno izbacio na ulicu, a sada traže siguran i topao dom.

Humana sugrađanka ih je primila, nahranila i sačuvala, ali ne može da ih zadrži.

Bilo ih je troje, jedno je već pronašlo svoj dom, što očekuju i druga dva.

Bata i seka su primili sve vakcine i propisno su očišćeni od parazita, a druge informacije se mogu dobiti na telefon 062/370-393.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. F.)

Ne kupuj – udomi Spasu i Malenu

Ne kupuj – udomi Čupavce i Dušicu