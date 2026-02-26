VJT Pančevo: Podignuta optužnica za svirepo ubistvo u Debeljači

Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv okrivljenih N.V. (1996), M.J. ( 2003) i M.Đ. (1980), svi iz Debeljače, zbog postojanja opravdane sumnje da su sa maloletnikom (2008), a protiv kojeg je postupak razdvojen, u kući u Debeljači, u ul. Lenjinova, „na svirep način lišili života“ muškarca J.K. (1987) iz Debeljače.

U optužnici se navodi da je oštećeni dana 28.9.2025. godine u periodu od 21 čas do 1.00 čas narednog dana zadobio veliki broj telesnih povreda usled višestrukih udaraca rukama, nogama i različitih predmeta, pri čemu je bio i vezan, u više navrata je gubio svest, a u analni otvor mu je gurana plastična cev i kopriva, što je snimljeno mobilnim telefonom.

Okrivljenima se stavlja na teret da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna doživotnog zatvora.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenima produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, kao i zato što im se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Takođe, Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 26.11.2025. godine podnelo predlog za izricanje krivične sankcije Višem sudu u Pančevu prema maloletniku zbog istog krivičnog dela. Maloletnik se nalazi u pritvoru, a postupak je u fazi glavnog pretresa pred većem za maloletnike.

(Pančevac/VJT)