SPS veruje u snagu Dačića: Zahvalnost lekarima i podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića

BEOGRAD – Socijalistička partija Srbije oglasila se povodom zdravstvenog stanja predsednika stranke i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Kako navode, uprkos ozbiljno narušenom zdravlju, veruju u njegovu snagu i sposobnost da pobedonosno odgovori na sve životne izazove i iskušenja.

„Molimo se za još jednu njegovu pobedu“, ističu iz SPS-a, dodajući da su beskrajno zahvalni lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju, koji ulažu ogromne napore u ovoj teškoj borbi.

U saopštenju se takođe ističe zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijeru Đuru Macutu, ministru Zlatiboru Lončaru, svim članovima Socijalističke partije Srbije i prijateljima koji su uz njih u mislima i željama za brz oporavak Ivice Dačića.

„Svi zajedno se nadamo njegovom brzom povratku zdravlju i nastavku posvećenog rada za dobrobit naše zemlje. Zvanične informacije o zdravstvenom stanju predsednika SPS Ivice Dačića saopštavaće lekari“, navodi se saopštenju SPS-a.

(Pančevac)