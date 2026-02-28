Turizam u Vršcu: Srednjovekovni festival

Festival će biti organizovan povodom Dana i slave grada, uz bogat program, kostimirane učesnike i sadržaje za sve generacije.

Na ovogodišnjem sajmu turizma, Vršac se predstavljao kroz pažljivo osmišljenu priču koja spaja prošlost i sadašnjost. Posetioci štanda su kroz moderan promotivni film, fotografije i autentične motive upoznli bogato kulturno-istorijsko nasleđe grada, njegove znamenitosti, vinograde i gostoljubivost ovog dela Banata.

Jasna Živković iz Turističke organizacije grada Vršca kaže da su ove godine na štandu uklopili elegantno svu tradiciju, kulturno-istorijske znamenitosti uz jedan dinamičan film koji prikazuje potencijale grada.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj manifestacionog turizma, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca. Grad uskoro dobija i novu manifestaciju – srednjovekovni festival koji će oživeti duh nekih davnih vremena. Festival će biti organizovan povodom Dana i slave grada, uz bogat program, kostimirane učesnike i sadržaje za sve generacije.

„Moram da se pohvalim da će Vršac dobiti još jednu manifestaciju. Biće to srednjovekovni festival. Za sada je to još radni naziv, videćemo kako ćemo tačno nazvati ovu manifestaciju ali prilagodili smo je i organizovaćemo je na Vršačkom bregu. Prilagodili smo je u čast Dana grada i slave grada a to je 29. maja. Uvodimo i nove manifestacije u naš turistički progam“, istakla je Jasna Živković.

Vino je zaštitni znak ovog kraja, pa su se u fokusu sajamskog predstavljanja našli vrhunska vina i autentični ukusi tradicionalne kuhinje. 1. marta održaće se manifestacija Dani mladih vina u vinskom selu Gudurica.

(RTV Pančevo)