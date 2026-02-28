Turizam u Vršcu: Srednjovekovni festival

Ministarstvo uvelo izmene: Poljoprivrednici moraju da opravdaju dobijeni iznos podsticaja
Festival će biti organizovan povodom Dana i slave grada, uz bogat program, kostimirane učesnike i sadržaje za sve generacije.
18:00
28.02.2026
Festival će biti organizovan povodom Dana i slave grada, uz bogat program, kostimirane učesnike i sadržaje za sve generacije.
Na ovogodišnjem sajmu turizma, Vršac se predstavljao kroz pažljivo osmišljenu priču koja spaja prošlost i sadašnjost. Posetioci štanda su kroz moderan promotivni film, fotografije i autentične motive upoznli bogato kulturno-istorijsko nasleđe grada, njegove znamenitosti, vinograde i gostoljubivost ovog dela Banata.
Jasna Živković iz Turističke organizacije grada Vršca kaže da su ove godine na štandu uklopili elegantno svu tradiciju, kulturno-istorijske znamenitosti uz jedan dinamičan film koji prikazuje potencijale grada.
Poseban akcenat stavljen je na razvoj manifestacionog turizma, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca. Grad uskoro dobija i novu manifestaciju – srednjovekovni festival koji će oživeti duh nekih davnih vremena. Festival će biti organizovan povodom Dana i slave grada, uz bogat program, kostimirane učesnike i sadržaje za sve generacije.
Vino je zaštitni znak ovog kraja, pa su se u fokusu sajamskog predstavljanja našli vrhunska vina i autentični ukusi tradicionalne kuhinje. 1. marta održaće se manifestacija Dani mladih vina u vinskom selu Gudurica.
(RTV Pančevo)