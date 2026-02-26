OJT Pančevo: Lažne prijave povreda od pasa i mačaka

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu obaveštava javnost da su po hitnom postupku formirani predmeti protiv više lica, članova istih porodica, sa teritorije Grada Pančeva, povodom podnetih krivičnih prijava od strane Gradskog pravobranilaštva Grada Pančeva.

Oni se sumnjiče da su, u vremenskom periodu od juna do decembra 2025. godine, u Pančevu, izvršili krivično delo Prevara u saizvršilaštvu, na taj način što su dovodili u zabludu lekare nadležnih Domova zdravlja da im izdaju lekarske izveštaje lažno navodeći da su pretrpeli povrede od napada, ujeda i ogrebotina pasa i mačaka lutalica, na osnovu koje dokumentacije su podnosili tužbe nadležnom sudu za naknadu nematerijalne štete sa ciljem da ostvare imovinsku korist u ukupnom iznosu preko 1.500.000,00 dinara, na štetu Grada Pančeva.

Tužilaštvo je u navedenim predmetima po hitnom postupku uputilo PU Pančevo zahteve za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju provere navoda iz podnetih krivičnih prijava i prikupljanja relevantne dokumentacije, a kako bi se utvrdilo eventualno postojanje krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

(ePančevo)