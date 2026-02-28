Južni Banat

Alibunar: Trajno rešenje za vodosnabdevanje naselja Nikolinc

10:00

28.02.2026

Podeli vest:

Foto: Opština Alibunar

Na inicijativu Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma održan je sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave opštine Alibunar o aktuelnim izazovima u vodosnabdevanju naselja Nikolinci.
Sa predsednicom opštine Zoranom Bradić razgovarali su  Željko Radu, v.d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma, Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica, Stevan Jovanović, član Nacionalnog saveta Roma, Filip Hasković, koordinator za romska pitanja Grada Pančeva, Lina Jon, pedagoška asistentkinja u OŠ „2. oktobar“, i Nedeljko Banjas, predsednik udruženja „Romi Dobrice“.

Na sastanku je postignut jasan dogovor o konkretnim merama za sistemsko i trajno rešenje vodosnabdevanja.

(Dnevnik)

 

Tagovi

Alibunar Nikolinci vodosnabdevanje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.