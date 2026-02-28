Alibunar: Trajno rešenje za vodosnabdevanje naselja Nikolinc

Na inicijativu Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma održan je sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave opštine Alibunar o aktuelnim izazovima u vodosnabdevanju naselja Nikolinci.

Sa predsednicom opštine Zoranom Bradić razgovarali su Željko Radu, v.d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma, Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica, Stevan Jovanović, član Nacionalnog saveta Roma, Filip Hasković, koordinator za romska pitanja Grada Pančeva, Lina Jon, pedagoška asistentkinja u OŠ „2. oktobar“, i Nedeljko Banjas, predsednik udruženja „Romi Dobrice“.

Na sastanku je postignut jasan dogovor o konkretnim merama za sistemsko i trajno rešenje vodosnabdevanja.

(Dnevnik)