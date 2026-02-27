Lokve: Danas i u subotu održaće se 20. Švarglijada

Švarglijada je jedinstvena manifestacija posvećena očuvanju tradicionalne proizvodnje švargle i promociji domaćih suhomesnatih proizvoda i gastronomskog nasleđa Banata.

Ove godine manifestacija ima poseban jubilej, jer se obeležava 20 godina od osnivanja Švarglijade.

Ovogodišnja „Švarglijada“ biće održana 27. i 28. februara 2026. godine u Domu kulture u Lokvama (opština Alibunar). Prvi dan manifestacije posvećen je tradicionalnom kuvanju švargle, gde će brojne amaterske ekipe pripremati švarglu po starim, porodičnim receptima.

Program obuhvata okupljanje i predstavljanje ekipa, početak kuvanja švargle u velikim kotlovima, pripremu takmičarskih uzoraka i druženje učesnika i posetilaca Kuvanje i kompletan program biće organizovani ispod velikog šatora.

Subota predstavlja centralni i najposećeniji dan festivala, namenjen izlagačima i profesionalnim proizvođačima. Program obuhvata sajamsku izložbu švargle i suhomesnatih proizvoda, izlaganje vina, rakije, sireva, začina i drugih tradicionalnih proizvoda i prezentaciju proizvođača iz Srbije, Vojvodine, Rumunije i regiona.

U subotu od 12.00 časova biće održano svečano proglašenje pobednika i dodela priznanja za najbolju švarglu u kategorijama amaterske ekipe i profesionalni proizvođači. Tokom oba dana učesnike i posetioce očekuje muzički program, u petak srpska i rumunska muzika, a u subotu nastup tamburaša.

