Velika pobeda Železničara protiv Vojvodine!

Fudbaleri Železničara pobedili su Vojvodinu rezultatom 2:0 (2:0) u meču 25. kola Superlige Srbije. Trijumf Pančevcima doneli su Stefan Pirgić golom iz penala u 26. minutu i Kvaku Karikari, koji je pogodio dva minuta kasnije.

Železničar je od starta utakmice nametnuo ritam i zaigrao napadački.

Vrlo brzo je domaći tim došao i do prve prilike za gol – Karikari je šutirao iskosa sa desne strane, ali je golman Rosić sproveo loptu u korner.

Nekoliko trenutaka kasnije ponovo je napadač iz Gane mogao do pogotka. Posle prodora Pedra i povratne lopte, šutirao je sa nekoliko metara u padu, međutim, Rosić je novom sjajnom intervencijom spasao svoj tim.

Žestok pritisak Železničara doneo je novu šansu – ovoga puta je Knežević mogao da donese prednost ekipi Radomira Kokovića.

Ono što domaći igrači nisu uspeli u tri navrata, jesu u četvrtom. Posle prekršaja nad Džasperom u šesnaestercu, sudija je pokazao na penal, a siguran izvođač bio je Stefan Pirgić za prednost Železničara u 26. minutu.

Radost publike na stadionu SRC Mladost još nije prestala zbog vodećeg gola, a već je pao i drugi. Odličnu akciju iskreirao je im Radomira Kokovića.

Pedro je protutnjao kroz sredinu i dobio pravovremeni pas od Lernoa, da bi zatim poslao povratnu na peterac do Karikarija, koji je ovoga puta izašao kao pobednik iz duela sa Rosićem i doneo Železničaru vođstvo od 2:0 u 28. minutu.

Do finiša poluvremena su Pančevci kontrolisali ritam, pre nego što je Vojvodina zaigrala nešto konkretnije. Pred odlazaka na odmor su gosti mogli da smanje zaostatak, ali su najpre golman Popović, a potom i štoper Vidojević odličnim reakcijama spasili Železničar.

Mogla je Kokovićeva ekipa da reši pitanje pobednika već na startu drugog dela, ali je Džasper propustio sjajnu šansu.

U nastavku poluvremena, Železničar je prepustio inicijativu Vojvodini, koja je na sve načine pokušavala da dođe do pogotka.

Nekoliko puta su Novosađani bili blizu toga, ali je Popović fenomenalnim intervencijama čuvao mrežu.

Pred kraj utakmice je Vojvodina iskreirala dobru akciju, na kraju je šutirao Vidosavljević snažno, Popović je bio savladan, ali je Milikić praktično ispred gol linije izblokirao loptu i sprečio siguran gol. U dubokoj nadoknadi Vojvodina je pogodila i stativu.

Železničar u sledećem kolu gostuje ekipi TSC u Bačkoj Topoli. Taj meč čeka na poziciji pet uz 41 osvojen bod.

(FK Železjičar)