Iran potvrdio smrt ajatolaha Alija Hamneija

BEOGRAD – Iran je jutros potvrdio da je vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadima SAD i Izraela. Objavljujući saopštenje Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, državni televizije u Iranu su istovremeno potvrdile smrt ajatolaha i proglasila četrdesetodnevnu žalost.

Prema iranskim državnim medijima, u izraelsko-američkim napadima su stradali i ćerka, unuk, snaja i zet iranskog vrhovnog vođe.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je nekoliko sati ranije da je Hamnei ubijen i poručio da se Irancima pruža šansa da „povrate svoju zemlju“.

Iranska Revolucionarna garda je danas zapretila da će pokrenuti dosad „najintenzivniju ofanzivnu operaciju“ usmerenu na izraelske i američke baze. i ispalio rakete na mete u Izraelu i zemljama Persijskog zaliva, nakon što je obećao odmazdu za ubistvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u izraelsko-američkim napadima.

Iranska vlada je obećala da „veliki zločin nikada neće ostati bez odgovora“, a paravojna Revolucionarna garda je zapretila da će pokrenuti svoju dosad „najintenzivniju ofanzivnu operaciju“, usmerenu na izraelske i američke baze.

„Prešli ste našu crvenu liniju i morate platiti cenu“, rekao je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf u televizijskom obraćanju.

Islamska revolucionarna garda upozorila da će napasti američke baze i Izrael.

„Najrazornija ofanzivna operacija u istoriji oružanih snaga Islamske Republike Iran počeće prema okupiranim teritorijama i američkim terorističkim bazama za samo nekoliko sati“, saopšteno je rano jutros. ; Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da ne uzvraća udarac Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Izraelu.

