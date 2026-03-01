Proleće zakucalo, a sunčani vikend izmamio brojne Pančevce da siđu do reke

Proleće je zakucalo na naša vrata, što se i u našem gradu dalo jasno videti ovog vikenda pored ostalog i na tamiškom keju, na koji se sjatilo mnogo sveta.

I uprkos ne baš tako teškoj zimi ova injekcija D vitamina očigledno je mnogima dobrodošla i prekopotrebna, pa su zabeležnih 15 plus stepeni Celzijusa i blagorodni sunčevi zraci bili sasvim dovoljan motiv za izlazak mnogih Pančevaca.

Prvi pravi lepi sunčani dani izmamili su pre svega mališane koje su izveli roditelji na dečja igrališta ili uz obalu predivne banatske reke.

Tako su deca navalila pre svega na poljanu između silosa i ugostiteljskih objekata „Vetranjača“ i „Voz“.

I dok su neki od njih, koji su ne tako davno zakoračili u život, izviravali iz kolica praćeni brižnim roditeljskim pogledima, neki drugi, koji su malo očvrsnuli na svojim nogama, trčkali su okolo ili vozili bicikle na dva, tri ili četiri točka.

Za ljuljaške je, što je je očekivano, bio formiran red, dok su se četvrogodišnji Veljko i njegov drugar Dušan takmičili ko će više da se odrazi.

Bilo je tu i provlačenja kroz razne kućice, pa klackanja ili puštanja niz zip-lajn.

Nekima je bilo lepše na Gradskoj plaži, nadomak mosta, gde su im pozirale preslatke divlje patke, koje su se toliko pripitomile, da se mogu smatrati domaćim.

I dok su mališani skakutali na sve strane, oni stariji, naročito penzioneri, prepustili su se čarima šetnje okupani sunčanim zracima.

Sve to su iz okolnih kafića, uz kaficu i kiselicu, poput Željka i Vlade, suptilno kibicovali mnogi sredovečni sugrađani.

(Pančevac/J. Filipović)

