Pisci iz Pančeva dobitnici nagrade „Radoje Domanović“

Pisci iz Pančeva Aleksandra Filipović i Aleksandar Čotrić ovogodišnji su dobitnici nagrade za književnu satiru „Radoje Domanović“, koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije.

Aleksandra Filipović nagrađena je za zbirku aforizama „Misli buntovnice“, objavljenu u izdanju „Nove Artije“ iz Paraćina.

Žiri je u obrazloženju naveo da je knjiga ove autorke njena „prva, ali veoma zrela zbirka aforizama, koja predstavlja pravo prijatno osveženje na satiričnoj sceni“. „Poetika se oslanja na paradoks, iznenađenje i liriku. Reč je o mislima koje traju duže od rečenice, uz smeh koji oslobađa više nego što zabavlja. Zbirka je podeljena u tri dela: hrabrost, život i ljubav“, ističe žiri.

Aleksandra Filipović (1983) je književnica za decu i odrasle. Objavila je nekoliko romana. Nagrađivana je u zemlji i inostranstvu.

Najbolja antologija satire objavljena na srpskom jeziku je „Trijumf duha“, antologija francuskog aforizma („4 SE“, Beograd), koju je preveo i priredio Aleksandar Čotrić (1966).

„Nagrađena knjiga je delo koje sadrži izbor najznačajnijih aforizama, misli, citata i maksima čiji su autori: Balzak, Bodler, de Bovoar, Valeri, Vijan, Volter, Didro, Zola, Prever, Paskal, Rable, de la Rošfuko, Ruso, Stendal… Budući da je reč o antologiji francuskog govornog područja, u izbor su uvršteni i švajcarski, belgijski, kanadski i mislioci drugih nacionalnosti koji su stvarali na francuskom jeziku, a svojim delom su oplemenili kulturu tog područja“, saopštio je žiri koji su činili satiričar i antologičar Jovo Nikolić iz Ugljevika (predsednik); direktorka biblioteke „Radoje Domanović“ u Topoli Slađana Mitrović i aforističar Mitar Đerić Laki iz Beograda.

(Pančevac)