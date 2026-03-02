Gurmani Alibunar pobednici Švarglijade u Lokvama

Pobednik u profesionalnoj kategoriji je Mihajlo Mihajlović, vlasnik klanice Mesopromet Ruma, i to po drugi put.

Tradicionalna manifestacija „Švarglijada“ održana je u Lokvama, i ove godine obeležila je 20 godina od osnivanja. Cilj manifestacije jeste očuvanje tradicije i starih recepata, a Darian Tapalaga, predsednik Mesne zajednice Lokve, istakao je da je ove godine manifestacija proširena i samim tim je učestvovao veći broj takmičara, prenosi RTV Pančevo.

Za pobednike u amaterskoj kategoriji pripremljena su tri kotlića za prva tri mesta, a prvo mesto u toj kategoriji zauzeli su „Gurmani Alibunar“. Pobednik u profesionalnoj kategoriji je Mihajlo Mihajlović, vlasnik klanice Mesopromet Ruma, i to po drugi put.

Pored takmičenja u pravljenju švargli, posetioci su mogli da uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu, u nastupima ansambala iz Temišvara, Alibunara i Ilandže.

