Brestovački prvaci uz mnogo mašte pravili robote

Osnovna škola „Olga Petrov“ nastavlja da organizuje raznolike vannastavne aktivnosti.

Tako je učiteljica prvog razreda Alisa Uskoković zadala jednu svojim učenicima i to da je urade s roditeljima.

– Savremeni život gotovo da ne može da se zamisli bez pametnih digitalnih uređaja. Zbog toga su prvaci dobili zadatak da sa svojim roditeljima naprave robota od različitih materijala. Maštovitost i kreativnost, koje su pokazane, bile su na zavidnom nivou. Mnogi od nas bi poželeli da imaju neki od tih robata, jer oni znaju da pomažu u kućnim poslovima u učenju, znaju i da se igraju. Zbog toga, mislim da su svi đaci i roditelji zaslužili čistu peticu – navela je učiteljica.

Pored toga, školski pedagog Marija Čakar organizovala je radionicu pod nazivom „Atlantida“, kada su učenici najpre saslušali priču o pomenutom ostrvu koje navodno postojalo pre 11.000 godina, a potom su, podeljeni u grupe, iznosili svoje utiske o tome.

Vredi istaći i da su učenice brestovačke škole Tijana Vasilić, Andrea Kostić i Tijana Pantović boravile u odmaralištu na Divčibarima s Regionalnim centrom za talente „Mihajln Pupin“, odsek za istoriju.

(Pančevac/J. Filipović)

