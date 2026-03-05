Banatski Brestovac: Održano šahovsko takmičenje osnovaca

Brstovačka Osnovna škola „Olga Petrov“ organizovala je takmičenje u šahu za učenike između četvrtog i osmog razreda.

Rezultat nije bio u prvom planu, već, kako kažu organizatori, podsticanje logičkog razmišjanja, koncentracije, strpljenja i negovanja zdravog takmičarskog duga među učenicima.

Učesnici ovog nadmetanja pokazali su zavidno znanje, veštinu i posvećenost drevnoj igri na 64 polja.

Pobednici su nagrađeni diplomama, a svim učenicima su upućene pohvale za trud i zalaganje.

Na kraju, ipak vredi istaći ko se sve plasirao na opštinski nivo: Isak Avdić, Duško Vulović, Luka Đorić, Petar Stojiljković, Mihajlo stanisavljević, Helena Božić, Novak Vukašinović, Boris Avramović, Lazar Milutinov, Dimitrije Kokoškov, Sergej Ostojić, Bojan Subanović, Strahinja Savić, Ivan Dinić, Lazar Vurdelja i Anđelka Pavlović.

Direktorka škole Daliborka Bojković Breti navodi da će ova ustanova i u budućnosti nastaviti da organizuje slična takmičenja kako bi podstakla učenike da neguju ljubav prema kreativnoj igri kakva je šah.

(Pančevac/J. Filipović)

Brestovac: Čista petica za znanje o Svetom Savi

BRESTOVAC: JKP „Kombrest“ uredio salu na groblju i nabavio novi traktor