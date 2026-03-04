POLEN U PANČEVU: Polen čempresa se razleteo

Pančevo: 20 pehara i 71 zlato za PK „Balerina“
Izuzetno visoke koncentracije polena tisa i čempresa u Pančevu a prognoziran i porast cvetanja jove, jasena, topole, vrbe i bresta
17:00
04.03.2026
Prema merenjima pančevačkog Zavoda za javno zdravlje, u nedelji od 23. februara do 1. marta detektovane su posebno visoke koncentracije polena tisa i čempresa. Ukupno je u kubnom metru izmereno za nedelju dana 1.490 polenovih zrna.
Na sreću, alergeni potencijal čempresa nije tako visok poput jove, čiji je polen u Pančevu bio zastupljen u količini od ukupno 116 polenovih zrna za sedam dana. Koncentracije ostalih vrsta polena bile su niske.
Za ovu sedmicu prognoziran je dalji porast prisustva polena jove, jasena, topole, vrbe i bresta.
Prema savetu primarijusa doktorke Dubravke Nikolovski, zato bi osobe koje su osetljive na polen drveća trebalo blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije a da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena.
(Pančevac)
