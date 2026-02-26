POLEN U PANČEVU: Trenutno najjači tisa i čempresi

Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama

U Pančevu su u nedelji od 16. do 22. februara detektovane srednje koncentracije polena tisa i čempresa, pokazala su merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Koncentracije ostalih vrsta polena su bile niske. Za ovu sedmicu prognoziran je porast koncentracija polena jove, leske, čempresa i jasena. Kako savetuje doktorka primarijus Dubravka Nkolovski, osobe koje su osetljive na polen drveća treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije i da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu.

(Pančevac)

