POLEN U PANČEVU: Trenutno najjači tisa i čempresi

Zdravstveni e-kartoni: Ko će sve imati pristup podacima pacijenata?
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
18:00
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
U Pančevu su u nedelji od 16. do 22. februara detektovane srednje koncentracije polena tisa i čempresa, pokazala su merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Koncentracije ostalih vrsta polena su bile niske. Za ovu sedmicu prognoziran je porast koncentracija polena jove, leske, čempresa i jasena. Kako savetuje doktorka primarijus Dubravka Nkolovski, osobe koje su osetljive na polen drveća treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije i da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu.
(Pančevac)
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
18:00
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
17:30
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
17:00
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
16:00
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
15:55
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
13:00
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
11:00
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
09:30
26.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
21:22
24.02.2026
Čempresi ušli u „žutu zonu”, ali jova, drvo sa trenutno najjačim alergenim potencijalom, i dalje u niskim koncentracijama
21:06
21.02.2026
AUD
70.73 RSD
BAM
60.04 RSD
CAD
72.72 RSD
CHF
128.82 RSD
EUR
117.42 RSD
GBP
134.52 RSD
SEK
11.02 RSD
USD
99.52 RSD
Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue
15:55
26.02.2026
Po hitnom postupku formirani predmeti protiv više lica, članova istih porodica, povodom krivičnih prijava od strane Gradskog pravobranilaštva Grada Pančeva.
14:09
26.02.2026
13:00
26.02.2026