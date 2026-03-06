Staro zdanje: Vrščani se družili s novosadskim kolegama

Učenici Poljoprivredne škole „Vršac“ smera konobar posetili su Srednju ugostiteljsku školu „Svetozar Miletić“ u Novom Sadu i upoznali se sa praksom u toj školi.

Naime, ova poznata novosadska škola, koja se nalazi na samo nekoliko metara od zdanja Matice Srpske, u okviru svoje škole ima i restoran pod nazivom ,,Staro zdanje,, koje je otvoreno za sve posetioce. U ponudi ima veliki izbor specijaliteta i pića koje poslužuju i spremaju učenici ove novosadske škole.

Učenici iz Vršca praktično su rdili u ovom učeničkom restoranu zajedno sa svojim vršnjacima iz Novog Sada.

Učenici Poljoprivredne škole ,,Vršac,, smera konobar ujedno su dobili i snažnu podršku u usavršavanju takmičarskih disciplina iz ugostiteljstva koje će im trebati na predstojećem republičkom takmičenju.

Republičko takmičenje iz ugostiteljstva zakazano je od 20. do 22. marta upravo u Vršcu u Poljoprivrednoj školi.

„Imaćemo tu čast da po prvi put budemo domaćini ovog značajnog republičkog takmičenja, nadamo se bar jednako dobro kao i prošle godine kada smo prvi put od kada postoji Poljoprivredna škola u Vršcu bili domaćini Republičkog takmičenja iz poljoprivrede. Ujedno se nadamo da ćemo uskoro i u Poljoprivrednoj školi ,,Vršac,, imati jedan sličan restoran otvorenog tipa, kao primer najboljih praksi u Srbiji“, navode u ovoj školi.

(Pančevac/S.L)