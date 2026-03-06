Repac: Renovirane prostorije FK “Sloga” Plandište

Opšitina Plandište i pokrajnski Sekretrijat za sport i omladinu izdvojili su više od 25 miliona dinara kako bi se ranovirale prostorije koje koristi Fudblaski klub “Sloga” i Omladinski fudbalski klub “Plandište”. Zahvaljujući ovim radovima sportisti iz Plandišta imaju bolje uslove za treniranje i osvajanje trofeja.

„Pokrajnski Sekretarijat za sport i omladinu i opština Plandište nastavljaju svoju uspešnu saradnju. Zahvaljujui sredstvima koje su obezbedili renovirane su prostorije Fudbalkog kluba “Sloga” iz Plandišta“, kaže Jovan Repac predsednik opštine Plandište.

U opštini Plandište ističu da je veoma važno da se mladi bave sportom i ostvaruju reultate i da će zbog toga lokalna samouprava nastaviti da ulaže u sportiste i sportsku infrastrukturu.

Uređenjem prostorija, FK “Sloga” iz Plandišta dobio je ne samo lepši i funkcionalniji prostor, već i novu energiju za buduće poduhvate. Ovo je mesto gde se rađaju prijateljstva, timski duh i prve sportske pobede. Kada se ulaže u infrastrukturu i zajedništvo, ulaže se u budućnost kluba i mladih koji ga nose, to je temelj svakog uspeha.

(Pančevac)