Vršac: Kreativna radionica „I majka i priroda“ 8. marta
Pokret gorana Vršac, u saradnji sa Domom omladine Vršac i JKP „Drugi oktobar“ – Sektorom zelenilo, organizuje kreativnu radionicu pod nazivom „I majka i priroda“, koja će biti održana 8. marta u 12 časova, u prostorijama Doma omladine Vršac (5. sprat Poslovne kule Milenijum).
Radionica je posvećena obeležavanju Međunarodnog dana žena kroz negovanje vrednosti ljubavi, nežnosti i povezanosti dece, majki i prirode. Kroz kreativan rad i druženje, najmladji učesnici imaće priliku da na originalan način izraze svoja osećanja i pokažu koliko je snažna i posebna dečija ljubav.
Sa učesnicima će raditi radoničarke Pokreta gorana Vršac, Žana Marjanov i Jelena Grujić Karović, koje su pripremile zanimljiv i inspirativan program prilagodjen najmladjima.
Organizatori pozivaju sve „Gorančiće“ i zainteresovane da se pridruže i zajedno obeleže ovaj dan u duhu ljubavi, kreativnosti i brige o prirodi.
(Pančevac)