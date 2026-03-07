Vršac: Kreativna radionica „I majka i priroda“ 8. marta

Pokret gorana Vršac, u saradnji sa Domom omladine Vršac i JKP „Drugi oktobar“ – Sektorom zelenilo, organizuje kreativnu radionicu pod nazivom „I majka i priroda“, koja će biti održana 8. marta u 12 časova, u prostorijama Doma omladine Vršac (5. sprat Poslovne kule Milenijum).

Radionica je posvećena obeležavanju Međunarodnog dana žena kroz negovanje vrednosti ljubavi, nežnosti i povezanosti dece, majki i prirode. Kroz kreativan rad i druženje, najmladji učesnici imaće priliku da na originalan način izraze svoja osećanja i pokažu koliko je snažna i posebna dečija ljubav.

Sa učesnicima će raditi radoničarke Pokreta gorana Vršac, Žana Marjanov i Jelena Grujić Karović, koje su pripremile zanimljiv i inspirativan program prilagodjen najmladjima.

Organizatori pozivaju sve „Gorančiće“ i zainteresovane da se pridruže i zajedno obeleže ovaj dan u duhu ljubavi, kreativnosti i brige o prirodi.

