IZAŠAO „PANČEVAC”: Čitano, čitanije, najčitanije!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 6. marta je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: vesti iz Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva – nekoliko slučajeva je privuklo pažnju javnosti; novi nastavak feljtona o školovanju žena u pančevačkim selima; kako se, na dolovački način, tanji testo i debljaju ukućani…

„Pančevac” piše i o olimpijskom zlatu koje je rukometaš Pokrajac doneo u naš grad, o tome kako ornitolozi vide pričji svet u našem kraju, o čišćenju Tesle i Sodare… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Koleginica Nevena Simendić je pisala o jubileju od pola veka postojanja pančevačke Galerije savremene umetnosti, koji će Kulturni centar Pančevo ove godine obeležiti nizom dokumentarističko-arhivskih postavki i umetničkih izložbi, značajnih ne samo za naš grad nego i za Srbiju, pa i region.

Ivana Markez Filipović, urednica programa vizuelnih umetnosti u Kulturnom centru Pančeva i kustoskinja u Galeriji savremene umetnosti je objasnila osnovni koncept obeležavanja jubileja:

– Pošto je nemoguće u jednom ciklusu, čak i u toku nekoliko meseci, predstaviti sve što se radilo u proteklih 50 godina i pošto su prilikom obeležavanja prethodnih jubileja uvek bile prezentovane prethodne dekade, moja ideja je bila da se u ovoj godini podsetimo poslednje decenije funkcionisanja Galerije savremene umetnosti. Radove iz tog perioda smo možda videli samo jedanput, a neke i nijedanput, kada govorimo o delima koje smo otkupili zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture.

