Na gradskom konkursu za medije 40 miliona

Mediji koji nameravaju da za informisanje građana Pančeva od javnog značaja eventualno dobiju novac iz gradskog budžeta imaju rok do 1. aprila da se prijave na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2026. godini. Rok je uobičajno, mesec dana nakon raspisivanja, ali ono što je novo jeste da je ove godine Pančevo odlučilo da medijima dodeli veća sredstva. Umesto otprilike 4.200.0000, koliko se za projekte iz informisanja iz gradske kase davalo prošle godine, sada će to biti 40.000.0000 dinara. U stvari, grad se vratio u vreme do pre tri godine, kada je za ovaj konkurs odvajano čak i nešto više od 40.000.000 dinara.

Konkurisanje isključivo preko JIS-a

Uslovi su uobičajni za medijske konkurse u celoj zemlji. A ovo je druga godina kada se za konkurisanje i komunikaciju sa organima koji dodeljuju sredstva koristi isključivo Jedinstveni informacioni sistem za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja (JIS) na sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Zadržana je i novina od prošle godine, koju su mediji zdušno pozdravili, da se projekat može sprovoditi u roku od godinu dana od kada bude objavljena odluka o dodeli sredstava, a ne samo do kraja kalendarske godine. Jer, pošto su organi vlasti listom odluke o dodeli para donosili u pet do dvanaest, to jest na kraju propisanog roka od tri meseca, do prošle godine projekti su rađeni praktično samo u drugoj polovini godine.

Projekat nije redovno informisanje

Prema propozicijama konkursa za informisanje u celoj Srbiji, ne bi trebalo da se finansira redovno informisanje i praćenje svakodnevnih događaja, mada i dalje i nazivi projekata odaju da je reč o izveštavanju sa svakodnevnih događaja ili konferencija za novianre ili o redovnim emisijama u programskoj šemi.

U pančevačkom konkursu stoji da će se posebno ceniti to da li je medijski sadržaj od značaja za život i rad građana na teritoriji grada Pančeva, zatim aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika, doprinos u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika, kao i u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji grada Pančeva i doprinos predloženog projekta unapređenju i ravnopravnosti položaja osetljivih i marginalnih društvenih grupa.

Odluka o raspodeli sredstava biće doneta u roku od devedeset dana od dana zaključenja konkursa, to jest do 1. jula. O tome ko će dobiti novac odlučivaće tročlana komisija za koju je takođe raspisan konkurs.

Dobitnici od prošle godine Na konkurs u Pančevu mogu se prijaviti i mediji van Pančeva ako, kako stoji u konkursu, dokažu da je sadržaj njihovog projekta od značaja za javno informisanje Pančevaca. Prošle godine sredstva su dobili samo mediji i udruženja koji imaju sedište u Pnačevu: – novine „Pančevac” (1.000.0000) za multijezički dodatak,

– Kreativni klub iz Starčeva za projekat „Starčevo u fokusu 2” (700.000),

– novine „Start pres” za „Pančevo grad: javna funkcija – javna odgovornost” (700.000),

– RTV Pančevo za „Hroniku Pančeva” (600.000),

– sajt „Pančevac-net” za „Leto i zlatna jesen sa ženama sa sela” (300.000),

– udruženje Pančevački omladinski centar za projekat „Najbolje iz Pančeva 2025” (300.000) i

– sajt „013 info” za „Umetnički puls Pančeva 2” (200.000).

(Pančevac)

