Graditeljsko nasleđe Starčeva: Javite se na foto-konkurs

Starčevački Dom kulture poziva sve zainteresovane da učestvuju na foto-konkursu na temu „Graditeljsko nasleđe Starčeva“ sa ciljem formiranja izložbe u galeriji starčevačkog muzeja.

Ovaj poziv je za sve one koji vole fotografiju, imaju profesionalni foto-aparat ili mobilni telefon sa boljom kamerom i obožavaju da fotografišu.

Ovekovečite stare kuće, ambare, kapije, pomoćne objekte, ograde i dvorišne celine koje odlikuju graditeljsko nasleđe, odnosno život Starčeva u periodu do 1980. godine.

Pozivaju se i svi Starčevci i Starčevke koji imaju stare fotografije (crno bele ili u boji) svojih porodičnih kuća iz Starčeva da ih takođe pošalju na konkurs, donesu na skeniranje u Dom kulture ili poklone muzeju istorije Starčeva kako bi i na taj način doprineli očuvanju sećanja na graditeljsko nasleđe Starčeva.

Posebni uslovi za učešće:

Savremene fotografije:

– Potrebno je da budu u jpeg formatu visoke rezolucije (minimum 2K)

– Fotografija mora u nazivu imati puno ime i prezime autora i naziv fotografije

– U propratnom tekstu je obavezno navođenje adrese na kojoj je fotografija uslikana, uz dato pojašnjenje o objektu (ukoliko se zna godina nastanka i slično)

Stare fotografije:

– Fotografije moraju biti skenirane u rezoluciji minimalno 600 dpi

– Uz fotografiju je potrebno navođenje koje je bliže određuje (autor fotografije, godina nastanka, sadržaj slike – ukoliko se zna godina nastanka fotografisanog objekta i slično)

Način slanja

– Mejlom: Savremene autorske fotografije i skenirane stare fotografije uz propratne navedene detalje koji ih opisuju šaljite na mejl muzej.starcevoŽgmail.com

– Fizički: Ukoliko niste u mogućnosti da stare fotografije skenirate, možete doći u Dom kulture i mi ćemo to uraditi za vas.

Rok za slanje/predaju fotografija

– 30. mart 2026. godine

Selekcija fotografija

– Selekcija fotografija obaviće se do sredine aprila, kada će biti odabrano najmanje 25 fotografija koje će se izraditi i izložiti na izložbi.

– Prednost pri odabiru će imati fotografije bez dodatne obrade, kao i fotografije koje ispunjavaju sve navedene propratne informacije iz uslova.

(Pančevac/J. Filipović)

