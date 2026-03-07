Pančevo Pančevo u slikama

Do sutra prijavljivanje za radionice kratke priče

Radionice pisanja za najkraću proznu formu, koje će voditi Jasmina Topić, dobra su priprema i za nekog od budućih autora „Rukopisa”

10:51

07.03.2026

Foto: privatna arhiva
Radionice će voditi književnica Jasmina Topić

„Edicija Najbolja” je objavila poziv za učešće na radionicama za kratku priču. Vodiće ih književnica i urednica ovog izdanja i„Rukopisa” Jasmina Topić.

– Reč je o radionicama kratke priče, to jest „fl fikšna” ili, narodski rečeno, najkraće priče. Kratka priča je osnova pisanje proze a na ovim radionicama polaznici mogu da savladaju neke od tehnika pisanja koje će im pomoći i u drugim proznim formama. Pisanje kratkih priča je na neki način komplementarno pisanju poezije. Zato poziv nije ograničen samo na one koji pišu ili bi da pišu kratku priču, nego i na one koji pišu pesme, ali bi da se oprobaju i u prozi.

Oni koji bi želeli da se priključe ovim radionicama treba da to urade što pre, jer rok ističe sutra, 8. marta. Najpre treba da preuzmu upitnik, koji je informativnog karaktera, na profilu „Edicija najbolja” na društvenim mrežama ( Facebook, …  )a zatim da ga pošalju na adresu e-pošte: knjizevnaradionica.rukopisi@gmail.com.

Radionice traju četiri meseca, od marta do početka jula, održavaju se jednom nedeljno u večernjim satima, u terminu po dogovoru.

Sledeća radionica biće organizovana tek sledeće godine, pa je ovo jedinstvena prilika i za sve oni koji bi želeli da im se rad objavi u „Rukopisima” da se bliže upoznaju sa kriterijumima urednik ove zbirke kratkih priča i poezije.

(Pančevac)

 

