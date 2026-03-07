Čestitka Stevanovića i Kiša: Srećan Međunarodni dan žena!

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva i Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada Pančeva, čestitali su danas svim damama Međunarodni dan žena uz poruku da svakoga dana imaju njihovo duboko poštovanje za požrtvovanost.

„Drage dame, danas je posebna prilika da vam zahvalimo od srca za sve što činite u porodicama, na radnim mestima i u našem društvu, ali znajte da svakoga dana imate naše duboko poštovanje za vašu požrtvovanost.

Želimo da znate da se vaš rad, trud i znanje iskreno cene i da ćemo uvek nastojati da gradimo društvo jednakih mogućnosti u kojem će se poštovati prava i dostojanstvo svake žene. Vi ste oslonac porodice, pokretač zajednice i važan stub razvoja našeg grada. Svojom snagom, posvećenošću, brigom, plemenitošću i ljubavlju dajete nemerljiv doprinos razvoju naše zajednice i činite Pančevo boljim i lepšim mestom za život.

Provedite 8. mart u radosti, poštovanju i pažnji koju zaslužujete, okružene ljubavlju vaših najbližih, a svaki naredni dan neka vam bude ispunjen zdravljem i uspehom.

Srećan 8. mart!”

(Pančevac/S.Trajković)