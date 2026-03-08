Novo Selo: Deca priredila iznenađenje povodom Osmog marta
15:30
08.03.2026
Povodom Međunarodnog dana žena, mnoga deca su se potrudila da prirede iznenađenja svojim najmilijima, a neki i da nešto privrede.
To važi i za trinaestogodišnje Novoseljane Filipa Gligora i Ninu Dogan, koji su prazničnog vikenda u centru svog mesta nudili razne cvetne aranžmane.
Filip je otkriio da su za pomenute prodajne artikle zaslužne i njegove mama, kuma i tetka.
– Imamo različite vrste cveća, kao što su zimske ruže, obične ruže, karanfile u raznim bojama, a posebno su popularne jagorčevine i saksijsko cveće – navodi Gligor.
Nina dodaje da je bilo prilično prodaje, kao i da su cene pristupačne.
– Recimo, jagorčevine koštaju 200 dinara, dok saksijsko cveće ima cenu od 300 dinara – ističe Nina.
(Pančevac/J. Filipović)
