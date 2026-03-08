Istraga eksplozije kod ambasade SAD u Oslu: Policija ne isključuje mogućnost terorizma

Norveška policija nastavlja istragu eksplozije koja se dogodila u blizini ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Oslu, a među mogućim motivima razmatra se i terorizam, iako uzrok incidenta još nije utvrđen.

Šef zajedničke istražne i obaveštajne jedinice Frode Larsen izjavio je da je jedna od radnih pretpostavki da je u pitanju teroristički napad, ali da policija ispituje i druge mogućnosti. Prema njegovim rečima, eksploziju je najverovatnije izazvala neka vrsta eksplozivne naprave.

Policija veruje da je meta napada bila upravo američka ambasada, ali za sada nema osumnjičenih.

Eksplozija se dogodila oko jedan sat posle ponoći u noći između subote i nedelje. Nakon incidenta policija je pojačala obezbeđenje na više lokacija u glavnom gradu.

Kako je navela šefica Zajedničke jedinice za operativne usluge Grete Metlid, policija je već imala povećano prisustvo na pojedinim objektima u Oslu zbog bezbednosne situacije, a posle eksplozije dodatno su pojačane mere i operativni kapaciteti, uključujući raspoređivanje policajaca ispred ambasade.

U nedelju je u Oslu planirano više velikih događaja, među kojima i marš povodom Međunarodnog dana žena, a policija navodi da se programi odvijaju prema planu uz praćenje bezbednosne situacije.

