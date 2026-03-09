Modžtaba Hamnei, sin Alija Hamneija, novi vrhovni vođa Irana

Modžtaba Hamnei potvrđen je kao novi vrhovni vođa Irana i tek treći lider u istoriji Islamske Republike. Pedesetšestogodišnjak nasleđuje svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u svom kompleksu u Teheranu prvog dana rata. Bio je vrhovni vođa više od 37 godina pre svoje smrti.

Modžtaba nije bio tamo i tako je preživeo, ali su i njegova majka, supruga i ćerka poginule.

Vrhovnog vođu bira Skupština eksperata, telo od 88 islamskih učenjaka koji su svi izabrani zbog svoje lojalnosti režimu.

Zgrada u kojoj se skupština sastaje sravnjena je sa zemljom u vazdušnom napadu, ali se veruje da nijedan od njih u tom trenutku nije bio prisutan.

O Modžtabi Hamneiju malo se zna. On je drugi sin ajatolaha Alija Hamneija i tokom godina je živeo „ispod radara“, retko se javno oglašavajući ili predvodeći molitve petkom.

On je tvrdolinijski konzervativac koji je služio u bataljonu Habib Revolucionarne garde tokom iransko-iračkog rata osamdesetih godina. Povezivan je sa nasilnim gušenjem protesta u Iranu. Njegovo vreme u IRGC pomoglo mu je da izgradi uticajne veze sa ljudima koji danas zauzimaju visoke položaje u zemlji.

Hamnei je pod američkim sankcijama, ali je navodno izgradio vredno carstvo nekretnina širom sveta.

Za razliku od svog oca, koji je bio poznati intelektualac, poznavalac persijske poezije i snažan govornik sa sledbenicima unutar Irana pre nego što je postao vrhovni vođa, Modžtaba Hamnei nema snažnu reputaciju u zemlji.

Položaj vrhovnog vođe nije samo vrhovni autoritet u Iranu – on (a to je uvek muškarac) je i čuvar Islamske Republike.

Iako je Modžtaba Hamnei studirao u svetom gradu Komu, on je uvek bio samo verski zvaničnik srednjeg ranga, a ne visoki ajatolah.

Time što je tu ulogu prenela na sina prethodnog vođe, Skupština eksperata je zapravo stvorila dinastiju – ne tako različitu od monarhije – ali Iranci ne vole dinastije – oni su zbacili dinastiju Kadžar 1925. godine, a zatim i monarhiju na čijem čelu je bio šah Reza Pahlavi 1979.

Iako Modžtaba ima uticaj unutar užih krugova iranske politike, nikada nije obavljao javnu funkciju niti je bio izabran na bilo koju državnu poziciju.

Ali blizak je Revolucionarnoj gardi, a to je važno jer bi ona bila ključna u njegovom imenovanju, što sugeriše da tvrdolinijaši i dalje zadržavaju deo moći, što nije dobar nagoveštaj za pregovore o okončanju rata.

