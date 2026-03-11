Promocija projekta „Kovinski govor između istorije i sećanja“

KOVIN – U Biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kovinu održano je književno veče posvećeno promociji projekta „Kovinski govor između istorije i sećanja“, čiji je autor Dejan Kreculj. Događaj je okupio ljubitelje jezika, istorije i lokalne kulture, a ukazano je na značaj ovog jedinstvenog poduhvata ne samo za Kovin, već i za širu javnost.

Autor projekta Dejan Kreculj do sada je objavio 13 svezaka rečnika, koji je započeo kao ličnu misiju očuvanja jezičke i kulturne baštine, a vremenom prerastao u svojevrsnu „narodnu čitanku“. U rečniku su zabeleženi germanizmi, hungarizmi, romanizmi i orijentalizmi koji su se tokom istorije stopili u prepoznatljiv lokalni govor.

Ovaj dugogodišnji poduhvat vremenom je dobio i naučnu dimenziju, prerastajući iz lokalne inicijative u značajnu lingvističku arhivu. Projekat je prepoznat kako u stručnim krugovima, tako i među Kovincima u zemlji i dijaspori. Tokom večeri autor je sa publikom podelio niz zanimljivih priča iz istorije starog Kovina, dok je u okviru programa priređena i izložba arhaičnih izraza koje je prikupljao tokom rada na rečniku.

Događaj je organizovan u saradnji sa Podružnicom Društva za srpski jezik i književnost Srbije u Kovinu, u okviru manifestacije „Mart – mesec srpskog jezika 2026“. Program je moderirala profesorka srpskog jezika i književnosti Maša Vuletić.

Nakon predstavljanja projekta istaknuta je i potreba da se obezbede sredstva kako bi se, po završetku rada, objavilo objedinjeno kapitalno izdanje rečnika, koje bi predstavljalo dragoceno svedočanstvo o jezičkom i kulturnom identitetu Kovina za buduće generacije.

(RTV)