Ubedljiva pobeda FK Doline Padina na startu drugog dela prvenstva

Fudbaleri FK Doline Padina uspešno su otvorili drugi deo prvenstva ubedljivom pobedom protiv ekipe FK Unirea Uzdin rezultatom 3:0.

Prvo poluvreme proteklo je u znaku čvrste i borbene igre. Gosti iz Uzdina pokazali su brzinu i disciplinu, pa je ekipa Doline morala da uloži dosta napora kako bi održala ravnotežu na terenu. U nekoliko navrata istakao se golman Sebastijan Čapelja, koji je sigurnim intervencijama sačuvao mrežu i izveo tim Doline iz teških situacija. Nakon zahtevnog prvog dela igre, na odmor se otišlo bez pogodaka – 0:0.

U nastavku susreta ekipa Doline podiže ritam i dolazi do zaslužene prednosti. Prvi pogodak postiže Daniel Ljauko, nakon precizne asistencije Aleksandra Ilića, za vođstvo od 1:0. U dinamičnom nastavku igre prednost povećava Aleksandar Ilić, potvrdivši dobru partiju tima. Konačan rezultat postavio je Renato Jovnas, koji je posle asistencije Igora Urbana zatresao mrežu za konačnih 3:0.

„Zahvaljujemo se ekipi FK Unirea Uzdin na fer i korektnoj igri, kao i Vladi Mertelu na profesionalnom komentaru i prenosu utakmice uživo. Ekipa nastavlja sa radom i pripremama za naredne izazove, uz podršku naših vernih navijača koji su i danas bili naš važan vetar u leđa“, rekli su FK Dolina Padina.

(Pančevac/Elena Sladeček Šimak)